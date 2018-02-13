Что подарить маме и бабушке на 8 марта: полезные советы экспертов КЕЙ

Наверное, каждый согласится, что нет в нашей жизни людей важнее, чем мама и бабушка. Специалисты компании КЕЙ подготовили обзор полезных и оригинальных подарков для них на Международный женский день.

Помощники на кухне

Облегчите ежедневный труд любимых женщин, выбрав в качестве подарка одно из следующих устройств:

кухонный комбайн – значительно ускорит процесс измельчения и нарезки даже самых твердых продуктов;

– значительно ускорит процесс измельчения и нарезки даже самых твердых продуктов; электро- или хлебопечь – позволит готовить вкусную домашнюю выпечку, не затрачивая при этом много времени;

– позволит готовить вкусную домашнюю выпечку, не затрачивая при этом много времени; мультиварка – упростит приготовление различных блюд, ведь достаточно лишь загрузить в нее необходимые ингредиенты, и она сделает все сама.

Даже если ваши женщины без ума от процесса готовки, это не значит, что им не хочется упростить себе эту задачу.

Помощники по дому

Но помощь нужна не только на кухне! Процесс уборки также требует не мало усилий. Идеальным подарком для любой хозяйки станет робот-пылесос, который самостоятельно почистит даже самую грязную напольную поверхность и здорово сэкономит силы и время.

Также отличным подарком станет качественный утюг, с которым процесс глажки будет в удовольствие, а вещи приобретут безупречный вид за считанные минуты без особых усилий.

Оригинальные подарки

Идеальным вариантом будет увлажнитель воздуха, особенно в отопительный сезон, к которому относится и март. Бесшумный прибор создаст оптимальный микроклимат в помещении, благотворно сказываясь на здоровье домочадцев. Актуально, если ваши мама или бабушка занимаются разведением домашних растений. Хорошо выбрать устройство, совмещающее в себе увлажнение и очистку воздуха от пыли и аллергенов.

Но необязательно зацикливаться на том, что лишь полезно. Можно подумать и о том, что красиво. Как насчет цветов? Но не тех, которые завянут уже через день, а тех, которые будут радовать глаз долгие годы. Подарите светильник в виде изящных цветов, которые понравятся вашим женщинам своей красотой и удобством.

Подумайте, в чем ваши родные нуждаются больше всего, и подарите им именно то, что необходимо. А главное – это ваше внимание и забота о них. Цените ваших бабушек и мам, удивляйте их – они этого достойны!