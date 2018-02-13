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13.02.2018 12:40

Подругу бывшего президента Южной Кореи приговорили к 20 годам тюрьмы за коррупцию

Центральный окружной суд Сеула признал подругу бывшего президента Южной Кореи Чхве Сун Силь виновной в подкупе, злоупотреблении влиянием и вымогательстве. Ее приговорили к 20 годам тюрьмы.

Об этом 13 февраля сообщает местное новостное агентство Yonhap. Президента Южной Кореи Пак Кын Хе отправили в отставку в результате импичмента весной 2017 года. Ее подругу арестовали еще в ноябре 2016-го. Чхве Сун Силь обвинили в злоупотреблении близкими отношениями с президентом, попытках вмешиваться в государственные дела, получении незаконного доступа к конфиденциальной информации, вымогательстве у 50-ти крупных компаний 77,4 млрд вон. 

Обвинение требовало приговорить Чхве Сун Силь к 25 годам лишения свободы и штрафу в 118,2 млрд вон. В результате суд решил отправить ее за решетку на 20 лет. Также ей придется выплатить штраф в 18 млрд вон (16,6 млн долларов). 

Также 13 февраля суд приговорил главу компании Lotte Син Донбина к 2,5 годам тюрьмы за подкуп подруги президента. Он заплатил 7 млн вон за решения, которые помогли развивать бизнес duty free компании. 


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