Выбираем настоящий мужской подарок ко Дню Защитника Отечества с КЕЙ

День Защитника Отечества уже совсем близок, поэтому пришло время подумать о том, что подарить своему мужчине. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам найти альтернативу пене для бритья и носкам.

Немудрено, что в эпоху развития цифровых технологий компьютеры заменили мужчинам телевизоры. Все больше представителей сильного пола проводят свое свободное время за игрой в любимую стрелялку или стратегию, поэтому отличным подарком для них станет какой-нибудь аксессуар для ПК. Игровая мышка, дающая совершенно новые ощущения от игры, современная гарнитура, позволяющая коммуницировать с товарищами по команде, и даже профессиональный игровой коврик для мышки – все это точно порадует Вашего мужчину.

Если же мужчина ведет активный образ жизни и просиживанию за компьютером предпочитает потягать штангу в тренажерном зале или пробежать очередной марафон, то стоит учитывать его интересы. Подарите ему фитнес-браслет, экшн-камеру или GPS-трекер. Такой подарок не только будет ему полезен, но и станет напоминанием о Вас во время занятий, ведь каждому мужчине приятно осознавать, что его женщина разделяет его увлечения.

Еще одно классическое, но непонятное для многих представительниц слабого пола увлечение мужчин – их автомобиль. К счастью, тут есть, где разгуляться. Видеорегистратор, автомобильная зарядка, подставка под смартфон, навигатор и т.д. – все это точно пригодится Вашему мужчине. Если же хочется чего-то более интересного, то обратите внимание на системы контроля усталости либо радар-детекторы. Уж такому подарку автолюбитель точно будет рад!

Конечно, куда уж без бритвы? Мужчинам тоже свойственно следить за собой, но тут следует подойти к вопросу с долей креатива. Вместо обычной бритвы подарите мужчине электробритву или триммер. Поверьте, это существенно упростит ему жизнь!

Ну и напоследок самое интересное решение – подарок-впечатление. Настоящий мужчина жить не может без новых ощущений и экстрима, так подарите ему их! Прыжок с парашюта, полет в аэродинамической трубе, экстремальная поездка на багги, стрельба из настоящего оружия и многое другое – именно здесь кроется настоящее удовольствие для мужчины.