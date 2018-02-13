В Красноярске снова ждут черного неба

Метеорологи объявили в Красноярске так называемый режим «черного неба». Концентрация вредных примесей достигла первого класса опасности.

Как сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, «с 19 часов 12 февраля 2018 г. до 19 часов 15 февраля 2018 г. на территории г. Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия. — Прим. ред.) первой степени опасности». Аналогичный режим в городе вводится регулярно; в последний раз — 3 февраля, после чего его продлили до 6 числа.

Речь идет о том, что отсутствие ветра не позволяет рассеиваться выхлопным газам и выбросам промышленных предприятий. В начале февраля местные СМИ со ссылкой на мониторинг портала arivisual.com писали, что индекс качества воздуха в Красноярске достиг показателя 294, что характеризуется как «очень нездоровая атмосфера», близкая к аварийной ситуации. Хуже дела обстояли только в Дакке, столице Бангладеш. 12 февраля в Красноярске прошел митинг, на котором граждане требовали решить проблему «черного неба».

Напомним, и в Петербурге 30-31 января было зафиксировано резкое увеличение концентрации оксида и диоксида азота. В Смольном объяснили это безветренной погодой.