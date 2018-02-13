Актуальные технологии на рынке телевизоров – обзор КЕЙ

Современные телевизоры превратились из аналоговых устройств, работающих на транзисторах, в практически полностью цифровое устройство, представляющее собой, по сути, еще один компьютер. У телевизоров появились собственные процессоры, оперативная память, операционная система, разъемы для подключения к интернету и т.д.

Первым делом, конечно, нужно упомянуть о битве OLED и QLED — двух различных технологий, на которых строятся жидкокристаллические экраны. Компания LG сделала ставку на «органические светодиоды» OLED, принцип работы которых основан на использовании специальных органических материалов, излучающих свет при подаче тока. Если же ток отсутствует — то и свечения не происходит. Это позволяет OLED-дисплеям добиться идеального черного цвета, однако данная технология страдает от «выгорания» пикселей (впрочем, инженеры LG дают многолетнюю гарантию на свою продукцию).

Samsung сделал ставку на «квантовые дисплеи» QLED, имеющие дополнительный слой светящихся точек, позволяющих добиться более «чистых» и контрастных цветов и оттенков. QLED-телевизоры от Samsung могут похвастаться минимальными искажениями изображения и сверхточной цветопередачей.

Телевизоры с изогнутыми экранами, про которые немало говорили за последние пару лет, особого развития не получили. Вместо этого производители решили сосредоточиться на уменьшении веса устройства и сокращении толщины телевизора. В 2018 году каждый бренд стремится выпустить самый тонкий и самый легкий телевизор с минимальными рамками.

Особым «шиком» считается встраиваемая в телевизор качественная акустика. Так, например, компания Sony не так давно создала уникальную систему, в которой два источника звука направляют волны через панель экрана, создавая иллюзию звучания всего телевизора целиком.

Практически все современные телевизоры являются т.н. SMART-устройствами — они позволяют воспроизводить мультимедийный контент, пользоваться интернет-ресурсами и т.д. «Хорошим тоном» является передача контента прямо с мобильного устройства, а также поддержка онлайновых сервисов и приложений. Многие модели также позволяют установить на телевизор игры и приложения из Google Play.

Выбирайте современный телевизор вместе с КЕЙ.