Тепло возвращается в дома после прорыва трубы на набережной канала Грибоедова

Теплоэнергетики починили лопнувшую трубу, накануне оставившую с остывающими батареями почти полсотни зданий в Адмиралтейском районе Петербурга.

Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», ремонт трубопровода на набережной канала Грибоедова, 69, тринадцатого февраля закончили досрочно. К работам привлекли сорок специалистов аварийно-ремонтных бригад и семь единиц техники. Вместе с поврежденным участком заменили 13 метров труб.

В компании уточнили, что в настоящее время 40 жилых, 6 нежилых домов, а также два детских учреждения, попавшие в зону аварии, получают тепло и горячую воду в штатном режиме.

Коммунальная авария на набережной канала Грибоедова произошла накануне около 10 часов утра. Кипяток из лопнувшей трубы подтопил автомобили, а набережную временно перекрывали.