Генпрокуратура взялась за казначейство Дагестана

О миллиардных нарушениях в Управлении Федерального казначейства по Дагестану сообщила 13 февраля Генпрокуратура РФ.

Как рассказали в ведомстве, претензии комиссии ГП касаются внутреннего государственного финансового контроля при санкционировании операций.

Казначейство, по мнению прокуратуры, незаконно перечислило 2,4 млрд рублей по государственным и муниципальным контрактам, заключенным с нарушениями.

«Так, управлением в 2016 и 2017 гг. согласовано перечисление более 700 млн рублей в счет оплаты муниципального контракта на приобретение в г. Махачкале жилых помещений при отсутствии сведений о нем в реестре контрактов», – привели пример в Генпрокуратуре.

7 февраля по итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Надзорный орган поставил вопрос об ответственности руководителя Управления Федерального казначейства по Дагестану и его подчиненных.