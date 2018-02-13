Генпрокуратура взялась за казначейство Дагестана
О миллиардных нарушениях в Управлении Федерального казначейства по Дагестану сообщила 13 февраля Генпрокуратура РФ.
Как рассказали в ведомстве, претензии комиссии ГП касаются внутреннего государственного финансового контроля при санкционировании операций.
Казначейство, по мнению прокуратуры, незаконно перечислило 2,4 млрд рублей по государственным и муниципальным контрактам, заключенным с нарушениями.
«Так, управлением в 2016 и 2017 гг. согласовано перечисление более 700 млн рублей в счет оплаты муниципального контракта на приобретение в г. Махачкале жилых помещений при отсутствии сведений о нем в реестре контрактов», – привели пример в Генпрокуратуре.
7 февраля по итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Надзорный орган поставил вопрос об ответственности руководителя Управления Федерального казначейства по Дагестану и его подчиненных.
Справка:
Ранее заместитель генпрокурора Иван Сыдорук рассказал, что в северокавказской республике после проверок комиссией Генпрокуратуры РФ уже возбуждено 71 уголовное дело. Комиссия из 38 прокуроров во главе с Сыдоруком работала в Дагестане с середины января, она занималась «проверкой состояния законности в республике». По данным СМИ, решение о массовых проверках было принято после встречи нового главы Дагестана Владимира Васильева с президентом Владимиром Путиным.
В начале февраля в Дагестане по обвинению в мошенничестве были задержаны исполняющий обязанности главы правительства, двое его заместителей и бывший министр. Их доставили в Москву и посадили под арест. Новым главой правительства Дагестана стал министр экономики республики Татарстан.