В Музее варежки пройдёт благотворительный тёплый Love-марафон

В День святого Валентина – 14 февраля – во Дворце регистрации тёплых чувств Музея варежки проведут бесплатные романтичные церемонии для влюблённых. Это будет уже третий по счёту тёплый Love-марафон.

Дворец регистрации тёплых чувств – первый постоянно действующий неформальный ЗАГС Петербурга. В прошлом году 14 февраля свои чувства здесь зарегистрировали более 20 влюблённых пар, а за всё время работы неофициального ЗАГСа состоялось более 250 церемоний.

Во время предстоящего Love-марафона влюблённые узнают самые интересные факты о разных романтических традициях, попробуют традиционные сговорные пряники, обменяются признаниями и тёплыми словами, соединив руки в варежке для влюблённых, получат памятный сертификат и, конечно, сделают атмосферные фотографии в обновлённых интерьерах «Тёплого ЗАГСа».

А вечером в Музее состоится благотворительный флешмоб по росписи пряничных валентинок, чтобы каждый смог подарить тепло и заботу близким и незнакомым.

Все собранные средства будут направлены на развитие проектов Благотворительного Фонда «Время помогать».

В Музее подчёркивают, что количество мест ограничено – обязательна предварительная запись на регистрацию. Зарегистрироваться можно по телелефону 966-01-66 или через официальную группу мероприятия – https://vk.com/event32672636.