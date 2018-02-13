Жителей Ярославля напугали сообщением о радиоактивной угрозе

Жителей Ярославля утром 13 февраля переполошили угрозой радиоактивного заражения. Сообщение по ошибке появилось в эфире телеканалов и радиостанций.

На областном портале органов государственной власти поспешили успокоить, что случившееся всего лишь технический сбой и радиационный фон в норме и составляет 0,11 мкЗв/ч. По данным МЧС Ярославской области, неполадки с программным обеспечением возникли на телерадиовещательной станции в поселке Дубки.

Тем не менее обеспокоенные горожане одолевают звонками спасательные службы и в социальных сетях строят конспирологические теории происходящего, опасаясь, что от них скрывают реальную ситуацию.

На физическом факультете Демидовского университета изданию ЯRNews рассказали, что в Ярославле невозможна утечка радиации по причине отсутствия источника. Ближайшая атомная электростанция — в Костромской области — находится далеко.

Напомним, что 13 января аналогичный инцидент произошел в США. Жители американского штата Гавайи получили сообщения, что в их сторону летит баллистическая ракета. Людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование ВС США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.