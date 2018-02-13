Исландия «намайнилась»: стране не хватает электроэнергии

Потребление электроэнергии центрами майнинга биткоинов в Исландии резко возросло. Это может привести к нехватке ее в жилых домах по всей стране.

Как пишет 13 февраля BBC, об этом сообщил представитель исландской энергокомпании HS Orka Йоханн Снорри Сигурбергссон. По его подсчетам, майнинг биткоинов в 2018-м потребует около 840 ГВт/ч электроэнергии. При этом на обеспечение всех жилых домов нужно всего лишь 700 ГВт/ч ежегодно (в Исландии проживают около 340 тысяч человек).

По словам Сигурбергссона, в HS Orka обращаются потенциальные инвесторы, которые хотят построить центры обработки данных в Исландии. Проектов так много, что если все они будут реализованы, то стране не хватит электроэнергии.

Майнинг криптовалюты стал крайне популярен в Исландии. Также толчок ему придал запуск проекта Moonlite. Это крупнейший дата-центр, который будет ориентирован в первую очередь на майнинг. Его откроют уже в этом году.