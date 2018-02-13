Ковальчук о женском хоккее на Олимпиаде: Все не как у людей

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился впечатлениями от женского хоккея. 12 февраля мужская команда посетила дебютную игру женской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане против Канады (0:5).

«Если честно, я первый раз в жизни смотрел вживую, – цитирует игрока «Советский спорт». – И по телевизору тоже. То, что проиграли, не обрадовало. Но было видно, что канадки катаются побыстрее. И мне потом рассказали, что самые сильные хоккеистки собраны в Канаде и Америке. Если честно, это не мое. Пусть девчонки не обижаются, но женский хоккей – не совсем то, что мне нужно. Я увидел пару серьезных силовых приемов. И наши их подбивали, и они отвечали. Правда, как я понял, в женском хоккее толкаться можно, но в особом направлении. Все не как у людей».

Напомним, мужская сборная России по хоккею проведет первый матч на Олимпиаде-2018 в четверг, 14 февраля, против Словакии. Начало в 15:10.

Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок включил в состав 15 игроков из петербургского СКА.