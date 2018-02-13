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13.02.2018 11:47

Военному пенсионеру нужна помощь

Военному пенсионеру Александру Юну поставили диагноз – идиопатический легочный фиброз. Это стало полной неожиданностью. Сейчас мужчина привязан к стационарному кислородному концентратору. В буквальном смысле этого слова – кислородная терапия необходима большую часть суток, а громоздкий аппарат невозможно носить с собой. Ситуацию может исправить переносной концентратор, но его не предоставляют за счёт бюджета, а его цена для слишком высока.
Военному пенсионеру нужна помощь

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать содействие в сборе средств.

Юн Леонид Александрович, 74 года.

Необходим портативный кислородный концентратор.

Стоимость 244 900 руб.

Леонид Александрович заболел совершенно внезапно. В конце осени пожилому военному стало плохо, начался сильный кашель, стало трудно дышать. Родные и близкие не знали, куда бежать. Врачи не могли поставить диагноз. Помогли специалисты отделения пульмонологии Введенской больницы, где у него обнаружили идиопатический легочный фиброз. Диагноз стал полной неожиданностью.

Леонид Александрович хоть и пенсионер, но привык жить активно, поэтому после выхода из больницы попытался вернуться на работу. Как и многие кадровые офицеры, выйдя на пенсию пошел в охрану. Три последних дежурства закончились пневмонией и новой больницей. Сейчас врачи запретили даже думать о работе.

Мужчине необходима постоянная кислородная терапия в течение 16 часов и более. Дома её обеспечивает стационарный кислородный концентратор, бесплатно предоставленный за счёт бюджета – и в этом огромная заслуга городского здравоохранения. Однако этот громоздкий прибор не мобилен, его нельзя взять на улицу или в магазин, им невозможно пользоваться в общественном транспорте. А это значит, что без переносного концентратора Леонид Александрович фактически прикован к дому, к кровати. Для такого активного человека это настоящая драма.

Мобильные приборы стоят дорого и государством не оплачиваются. Суммы, необходимой для покупки устройства, у пенсионера нет. Не нажил, не заработал. Пенсия у Леонида Александровича чуть более 20 тысяч, у супруги и того меньше, оба подрабатывали, чтобы жить нормально. У родных таких денег нет тоже. Скажем прямо, достать почти 250 тысяч рублей одномоментно могут совсем немногие. Леонид Александрович очень надеется на добрых людей, которые, узнав о его нужде, откликнутся и придут на помощь.

О том, как помочь Леониду Александровичу, можно узнать на его странице на сайте фонда - https://happylong.ru/wards/138/.

Благотворительный фонд «Долго и счастливо» вновь выражает благодарность читателям «Фонтанки» за поддержку подопечных фонда и сообщает, что Татьяне Ефремовне Халифман и Лидии Сергеевне Смирновой переданы мощные многоканальные цифровые слуховые аппараты.

«Как и все люди старшего поколения, наши подопечные не слишком верили в возможность помощи со стороны совершенно незнакомых людей. И получив слуховые аппараты, были растроганы до глубины души. Они передают свою глубочайшую благодарность всем, кто их поддержал. И мы с радостью к ней присоединяемся. Спасибо за помощь, друзья!» – поблагодарили в фонде.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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