Венесуэлу за долги лишили права голоса в ООН

Венесуэлу на время лишили права голоса на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН. Страна вовремя не заплатила взносы в бюджет организации, при этом сумма долга не разглашается.

Как сообщает 13 февраля El Nacional, компанию Венесуэле в списке отстраненных от голосования составляют Центральноафриканская Республика, Доминика, Экваториальная Гвинея, Гренада, Ливия, Суринам и Йемен.

Правила ООН допускают исключения только для государств, которые сталкиваются с чрезвычайными ситуациями.

Венесуэла находится в состоянии тяжелейшего экономического кризиса. В стране не хватает продовольствия и товаров первой необходимости. Эксперты полагают, что плачевная ситуация стала итогом работы правительства, которое ввело валютные ограничения и регулирование цен. Президент страны Николас Мадуро, в свою очередь, винит во всем США. Глава комиссии по финансам и экономическому развитию парламента Венесуэлы Рафаэль Гусман заявил, что уровень инфляции в стране за год превысил 4000 процентов. Только за январь инфляция в Венесуэле составила 84,2 процента.