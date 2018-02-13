Мобильным устройствам не доверяй, враг все услышит — в эфир не болтай!

Памятки Минобороны о том, как бороться с утечками информации, утекли в Сеть. Они на самом деле используются как одно из средств по защите государственной тайны, подтверждают источники «Фонтанки».

«Селфи, фото, интернет — ждите от врага «привет»!» – предупреждает одна из таких агиток и перекликается с опубликованным 13 февраля призывом отказаться от социальных сетей вовсе. Как пишет газета «Известия», пока речь идет о рекомендации для военнослужащих, но соответствующий закон готовят к принятию.

Солнечные рисунки с копирайтом «Евгений Мирошниченко» появились в Сети еще в ноябре прошлого года. Пользователи с удовольствием разглядывали комиксы в жизнерадостной советской стилистике, но ставили под сомнение их принадлежность к военному ведомству, а пресс-служба Минобороны, как известно, еще до Мирошниченко начала жить по принципу «Не передавай информацию, отключай геолокацию!».

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа, такие картинки действительно используются в качестве заставки на служебных компьютерах с ноября прошлого года. При так называемом спящем режиме или при блокировке монитор информирует о необходимости «быть ответственным в строю, и на службе, и в бою». Разъяснительную работу на основе этих картинок также провели среди курсантов военных вузов Петербурга.