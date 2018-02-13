ФСБ сбила с «крыши» полицейскую шпану

Коллектив во главе с капитаном полиции ежемесячно забирал треть от прибыли медицинского центра на Марата. В ФСБ больше удивились сленгу 90-х и старому доброму понятию «крыша».

Северо-Западным управлением Следственного комитета на транспорте 12 февраля возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК – «Мошенничество в группе». За этим последовало задержание двух петербуржцев на улице Марата и появление оперативников отдела «М» регионального УФСБ в кабинетах Петербургского линейного управления МВД на транспорте. Оттуда и вывели капитана – руки за спину. «Фонтанка» поняла, что тому майору уголовного розыска, кто недавно ушел с погоней от спецназа «Град», – смешны такие залеты.

Днем 12 февраля на улице Марата, напротив дома 36-38, остановилось такси, куда менеджер медицинского центра "МИРТ" бросил ежемесячную дань. Так получают деньги, когда нет доверия после договоренностей об оплате услуги. Другое дело, что, если ты не веришь, зачем же говорить об этом вслух при первых встречах. Конспирация-то разрушается записью на скрытый диктофон. Журналисту трудно узнать генезис этого мыслительного процесса у самих носителей, так как компания задержана оперативниками отдела «М» ФСБ.

Чуть позже эти же сотрудники Госбезопасности доехали до Полтавской, 9, где расположено подразделение транспортной полиции, зашли в кабинет к 28-летнему капитану полиции Артему Шовкоплясу. Он был вооружен, но растерян. Его суточное дежурство не задалось. Сейф его осмотрели, съездили на обыск к нему домой.

По информации автора, первая передача денег была зафиксирована еще в декабре 2017 года возле Гостиного двора. А началось все чуть раньше, когда капитан вместе с двумя приятелями зашел именно в тот медицинский центр, рядом с которым и начались задержания. (Надо отметить, что в клинике есть специалисты не только привычных направлений; там занимаются криотерапией, а это – история дорогая.) Тогда он предъявил удостоверение «убойного» оперативника, да и штатские представились козырно. Один, мол, тоже из розыска, а второй – для острастки – из экономической безопасности, что еще занимается коррупцией. Все на борсетках, в деловом и грозном стиле. Предлог нашли немудреный – их знакомая, заплатившая за обследование 100 тысяч рублей, осталась недовольна обслуживанием и отчасти – обхождением. Отсюда администратору пришлось поговорить с ними за смыслы жизни.

Сегодня в материалах дела расшифровано, как слово за слово они подвели беседу к термину «крыша». В Следственном комитете говорят, что на записях слышны нестандартные для сотрудников образца 2018 года вопросы: «Под кем ходишь? Кому платишь? Чья крыша? Кто старший?».

«Фонтанка» предложила бы еще так: «Кто из братвы вас кроет?». Заодно можно добить интересом: «Греешь ли зону?».

Были и теплые полицейские намеки, мол, когда СОБР приходит в приличное заведение, то это не способствует притоку клиентов. В этом месте фиксируем раздвоение сознания – или СОБР, или братва – смотри не перепутай. Последнее простительно, так как в 90-е годы наши герои пошли в ясли. Тем не менее администрация вздохнула и спросила о ежемесячной ренте. Говорят, был названо 30 процентов от прибыли.

Раз уж мы процитировали ключевой термин силового предпринимательства 20-летней давности, то вынуждены обратить внимание на показатель – «30». В Петербурге и области была такая ставка, но только у «тамбовской» корпорации. У остальных сообществ, группировок и банд цифра обложения налогами коммерсантов не поднималась свыше 20 процентов. Но если у «тамбовских» ценник зашкаливал за счет бренда, то вряд ли компания капитана Артема имеет на то моральное право. Согласитесь, до коллектива, наводящего страх и трепет, они не дотягивают.

К тому же, по данным СК, первоначально врачам назначили 150 тысяч в месяц, но затем капиталистически грамотно упали до 75 тысяч. Все верно, как и в старые времена говорили, – «дадим корове развиться». Но, если уж совсем честно, то Артем смутил не только контрразведчиков.

Если уж двигаться в этом направлении, то, например, майор из Управления уголовного розыска петербургского главка Александр Свиридюк еще в середине января этого года показал, что такое работать по-взрослому. Вспомним, как «Фонтанка» рассказала о его миллионных предложениях угонщикам и лихом забеге от бойцов «Града». Кстати, его до сих пор ищут. Не иронизируйте, ему хоть будет что вспомнить.

Журналист собрал лирическую информацию о ньюсмейкере – отличник спортивной и оперативной подготовки, шустрый в хорошем смысле этого слова, с чувством юмора. Ребенку два года. Артем, как же так…

Что касается его помощников, то тут на кого ни глянь – пахнет улицей. Двое уже приговаривались судом за гоп-стоп, хулиганку, порчу чужого скарба по малолетке. А еще двоих тоже хотят видеть. И эти рисковые, из Башкирии, профессионально занимаются единоборствами, метут любую тему, что не приколочена. При необходимости умело сойдут за силовую поддержку. Без злобы выразился за всех них один из собеседников «Фонтанки» – «шпана отборная».

Все же, исходя из их же закрученного вербального контекста, они дали слабину. И капитан, и приятели признали все, что можно признать. Мучить их не стали, и задерживать не стали. А оперативник 13 февраля предстанет в Дзержинском суде. Следователь предложит ему домашний арест.



Евгений Вышенков, "Фонтанка. ру"