Российским военным запретят откровенничать в соцсетях

Министерство обороны России рекомендовало солдатам и офицерам отказаться от использования социальных сетей, в частности «Одноклассников», «ВКонтакте» и Facebook. Оборонное ведомство намерено перейти к изменениям в законодательстве.

Как сообщают 13 февраля «Известия» со ссылкой на Минобороны, правила поведения военных в Интернете разработали еще в 2017 году; сейчас они в формате памяток и плакатов разосланы в части. В частности, предложено отказаться от пользования соцсетями, отключить геолокацию на телефонах, не публиковать информацию о своей службе и попросить о том же членов семей. Солдатам и офицерам напоминают, что администраторы зарубежных ресурсов получают полный доступ к размещенной на них информации, к тому же она анализируется иностранными спецслужбами, что чревато срывом боевой задачи.

Министерство готовит поправки в законодательство, которые вообще запрещают солдатам и офицерам раскрывать в Сети свою ведомственную принадлежность и подробности службы. За нарушения предусмотрены дисциплинарные взыскания.