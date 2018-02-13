Японского шорт-трекиста, пойманного на допинге, отстранили от Игр

Стали известны подробности допингового скандала с участием японского шорт-трекиста Кеи Саито на Олимпиаде в Пхенчхане.

Как сообщает RT 13 февраля, в его допинг-пробе обнаружили ацетазоламид — мочегонное средство, которое часто используют для выведения из организма следов стимуляторов.

Сам же японец утверждает, что не принимал ничего запрещенного. На время проведения расследования он будет отстранен от Олимпиады.

Ранее сообщалось, что Кеи Саито сдал положительную допинг-пробу 4 февраля, когда прибыл в Пхенчхан для участия в Играх. Он был запасным японской команды по шорт-треку, участвующей в эстафете на 5 тыс. метров. О положительной допинг-пробе его известили 7 февраля. Вскрытая после этого проба Б также дала положительный результат.

Это первый случай употребления запрещенных добавок на Олимпиаде-2018.