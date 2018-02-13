Ростуризм уличил «лучший хостел» Петербурга в завышении цен во время ЧМ-2018

Ростуризм уличил 26 петербургских отелей в завышении цен во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

Превышение цен от допустимых нормативов составило от 4% до 78%. Самый большой рост цен был замечен у гостиницы «Невский Экспресс Отель». На втором месте (74%) оказался Soul Kitchen Hostel, который недавно был признан лучшим хостелом в Европе и России по версии премии Hoster.

Напомним, во время чемпионата в городах, принимающих соревнования, стоимость проживания в отелях регламентируется постановлением правительства. Максимальная цена рассчитана с учетом класса отеля.

Большинство гостиниц, попавшихся на нарушении, относятся к экономклассу. Среди них 14 средств размещения категории «без звезд», восемь трехзвездочных и четыре двухзвездочные гостиницы.

При этом петербургские отели завышали цены не так сильно, как в других регионах. Например, в Москве одна из гостиниц превысила допустимый лимит на 308%, в Калининграде на 833%.

Списки отелей, где были зафиксированы нарушения, Ростуризм передает в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роспотребнадзор.