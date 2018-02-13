Компания «КВС» прошла первый этап сдачи 1 очереди ЖК «Ясно.Янино»

Семь корпусов первой очереди ЖК «Ясно.Янино» в одноименном поселке Ленобласти получили заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Этот документ необходим для ввода в эксплуатацию.

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 2 февраля выдал компании «КВС» заключение о соответствии (ЗОС) корпусов 7.1-7.7 в «Ясно.Янино». Номер документа – 0202-2018/3-ЗОС.

В ближайшее время дома застройщик планирует ввести в эксплуатацию и приступить к передаче собственникам ключей от квартир.

Первая очередь комплекса включает 7 восьмиэтажных жилых корпусов, рассчитанных на проживание более полутора тысяч семей. Еще два корпуса второй очереди комплекса планируют сдать в сентябре 2018 года.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС – Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)