Дело о нападении фанатов «Зенита» на футболистов «Динамо» прекращено

В Петербурге суд прекратил дело о нападении ультрас «Зенита» на воспитанников футбольной школы «Динамо». Хулиганство по мотивам социальной ненависти заменено побоями, срок давности вышел.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 13 февраля, к прекращению дела привела позиция государственного обвинителя, который после исследования доказательств изменил квалификацию преступления с тяжкой статьи 213 УК «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы) на преступление небольшой тяжести 116 УК «Побои» (до двух лет), чем фактически уменьшил объем первоначального обвинения.

«Петроградский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования подсудимых в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», – уточнили в пресс-службе.

В избиении обвинялись семеро фанатов «Зенита» – Алексей Морозов, Николай Кудряшов, Вячеслав Шклярский, Евгений Прохоркин, Григорий Файвинов, Максим Кунченко, Андрей Темный. 15 сентября 2015 года у стадиона «Петровский» они караулили молодежь и нападали на тех, кто признавал симпатии к футбольному «Динамо». Потерпевшими оказались воспитанники детско-юношеской школы, посещавшие матч в качестве зрителей. Задержали ультрас после обысков в группировке «Невский синдикат». Срок давности привлечения по 116-й статье — два года — истек в сентябре 2017-го.

Судом установлено, что преступление совершено по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы – болельщиков футбольной команды «Динамо».