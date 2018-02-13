«Союз» все-таки стартовал

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-07» стартовала с Байконура в 11:13 тринадцатого февраля.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» изначально планировали 11 февраля, но отменили в последний момент. К 11 часам 58 минутам 45 секундам по московскому времени все было готово, от ракеты отошла мачта обслуживания, однако пуск не состоялся, обслуживающий персонал космодрома вызван к стартовой площадке.

«На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются. Пуск ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-08» перенесен на резервную дату – 13 февраля», – сообщили тогда в Роскосмосе.

Кораблю «Прогресс МС-08» предстоит доставить на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

На день откладывали старт «Союза» и 13 октября 2017 года. Тогда СМИ писали о возможных технических неполадках с электрикой и системой управления на ракете.

Первый старт «Союз-2.1а» с нового космодрома Восточный также был перенесен на один день и произошел 28 апреля 2016 года. Тогда не закрылся дренажный шлюз. За взлетом ракеты следил президент России Владимир Путин. После запуска он объявил выговор вице-премьеру Дмитрию Рогозину, строгий выговор гендиректору Роскосмоса Игорю Комарову, а также постановление о неполном служебном соответствии руководителю НПО автоматики Леониду Шалимову.