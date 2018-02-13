Правительство хочет наказать чиновников, вовремя не проводивших мигрантов домой

Правительство России усиливает контроль пребывания иностранцев на территории страны. За несвоевременный выезд мигрантов хотят наказывать не только работодателей, но и чиновников.

Распоряжения за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликованы на сайте правительства 13 февраля. В Госдуму передаются два профильных законопроекта. Первый предлагает обязать лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, следить за сроками пребывания иностранцев в России. Второй вносит изменения в статью 18.9 КоАП. На данный момент она предусматривает санкции только против нарушителей – физических лиц, пригласивших иностранца. За несвоевременный выезд они могут быть оштрафованы на сумму от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Статью дополнят взысканиями для юридических и должностных лиц.

Законопроекты были одобрены на заседании правительства 8 февраля. «Например, человек заявляет одну цель приезда, а занимается совершенно другими делами, – пояснил тогда Дмитрий Медведев. – То есть он, к примеру, не родственников навещает, а начинает трудиться или открывает какой-нибудь свой бизнес. Или же нарушаются сроки пребывания. Только за прошлый год органами внутренних дел пресечено 136 тыс. таких правонарушений».

Напомним, на прошлой неделе вице-премьер Ольга Голодец заявила о росте миграционного потока на 50 тыс. человек в 2017 году. В лидерах граждане Украины. По данным МВД РФ, за пять лет число украинцев, получивших разрешения на временное проживание на территории России, увеличилось почти в три раза: в 2012 году было выдано 33 101 разрешение, а в 2017-м — 96 612. Следом идут Казахстан (45 317 разрешений в 2017 году), Таджикистан (40 887), Узбекистан (36 469) и Армения (22 860).