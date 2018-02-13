Покатушки на перилах привели петербуржца в операционную

Молодого человека в тяжелом состоянии доставили в Мариинскую больницу Петербурга вечером 12 февраля. Юноша совершил неудачный съезд по перилам.

Как стало известно «Фонтанке», 21-летний петербуржец вспомнил школьные годы и решил спуститься с лестницы, прокатившись по перилам, в парадной на Ломоносова, 9. Трюк не удался, подвело равновесие. Катальщик рухнул лицом вниз в лестничный пролёт с высоты третьего этажа.

С внутричерепной гематомой пострадавшего доставили в операционную Мариинской больницы. Его состояние медики оценили как тяжёлое.