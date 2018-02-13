Центробанк защитится от хакеров специальным департаментом

В Банке России появится департамент информационной безопасности. Как пишет 13 февраля «Коммерсантъ», об этом заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин на форуме «Информационная безопасность финансовой сферы» в Магнитогорске.

Подразделение, которое сейчас занимается информбезопасностью в ЦБ, — FinCERT — вольется в новый департамент. Кроме того, в Банке России появится «центр компетенции по обеспечению киберустойчивости организаций кредитно-финансовой сферы». «Основными его задачами будут являться определение потребностей рынка в совершенствовании вопросов киберустойчивости и регулирования, организация и осуществление информационного обмена об инцидентах, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении финансовых операций»,— пояснил Скобелкин. Он уточнил, что сейчас в обмене информацией с ЦБ по поводу нарушений безопасности участвуют свыше 600 кредитных организаций. Причем с 1 июля 2018-го вступит в силу положение ЦБ, которое требует от банков в обязательном порядке сообщать регулятору об атаках.

Напомним, как стало известно сегодня, российские банки понесли ущерб более миллиарда рублей в результате волны хакерских атак вредоносным софтом Cobalt Strike в 2017 году.