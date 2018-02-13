Перекрытия в многоэтажке Звенигорода обрушились из-за ремонта

Жильцам дома в Подмосковье придется некоторое время пожить в спорткомплексе из-за соседей, которые затеяли ремонт. Утром 13 февраля в Звенигороде обрушились перекрытия в пятиэтажке.

Как сообщили в областном управлении МЧС, перепланировку проводили на первом этаже дома 9, корпус 2, в квартале Маяковского. Идея была разделить одну квартиру на две, для чего установили перегородку и залили пол бетоном. Перекрытия не выдержали и рухнули. Площадь обрушения между полом и подвалом составила 18 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал. Глава Звенигорода принял решение на время расселить 152 жителей в спортивный комплекс «Звезда».

По предварительной информации, угрозы обрушения нет, однако необходимо обследовать конструкции дома.