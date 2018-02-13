За сбор дани с медиков ФСБ Петербурга задержала капитана полиции и компанию

В Петербурге задержан оперативник транспортной полиции и два его товарища. Им всем вменяют мошенничество. «Фонтанка» узнала, что, по версии Следственного комитета, они умудрились обложить данью медицинский центр, а владелец фирмы воспринимал их всех как сотрудников органов. Но больше всего Госбезопасность поразила речь фигурантов.

По информации нашего издания, к вечеру 12 февраля оперативники отдела «М» Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали на улице Марата таксиста, который приехал за получением очередного транша от менеджера расположенного рядом медицинского центра. После этого сотрудники Госбезопасности посетили здание Санкт-Петербургского линейного отдела полиции на транспорте, расположенного на Полтавской, 9. Там был проведен обыск в кабинете оперативника отдела по раскрытию убийств, 28-летнего капитана полиции Артема Шовкопляса. Затем обыск состоялся и у него дома. Пока шли эти мероприятия, в Петербурге были задержаны еще двое человек.

По данным «Фонтанки», все они – гражданские лица. Были осуждены за уличные грабежи и хулиганство. Тем не менее в материалах дела указано, что помимо полицейского в медицинский центр приходили и они. Правда, представлялись также оперативниками уголовного розыска и экономической безопасности.

Суть же истории заключается в том, что еще в конце 2017 года полицейский со своими знакомыми впервые посетил медицинский центр, где они высказали недовольство платной диагностикой своей знакомой. Насколько понимает «Фонтанка», переговоры о расторжении договора с девушкой переросли в предложение покровительства предприятию.

Смешно, но, по нашей информации, когда контрразведчики слушали аудиозаписи разговоров, они засомневались, что фигуранты – их зона ответственности. Первоначально они хотели даже передать материалы в Управление уголовного розыска. Ведь вопросы — «Кто за тобой стоит? Под кем ходишь?» — являются стилистически «старостями».

Что касается ежемесячной суммы, то, исходя из того, что первый эпизод датирован прошлым декабрем и равен 75 тысячам рублей, то это и была оговоренная рента.

Как стало известно нашему изданию, полицейского и приятелей не стали задерживать на двое суток. Они признают неправоту, а самого сотрудника, судя по всему, сегодня, 13 февраля, привезут в Дзержинский суд с ходатайством о домашнем аресте.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ – «Мошенничество» — возбуждено в Северо-Западном следственном управлении Следственного комитета на транспорте.

О том, почему задержанные не имели морального права брать 30 процентов от прибыли за крышу и при чем здесь легендарные «тамбовские», — читайте на «Фонтанке» в материале "ФСБ сбила с "крыши" полицейскую шпану".