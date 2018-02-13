Петербургские гей-активисты не смогли отстоять в суде предвыборные митинги

Смольнинский районный суд Петербурга второй раз за месяц поддержал городское правительство, которое не согласовало акции в защиту нетрадиционной сексуальной ориентации. В этот раз заявители хотели обратиться к кандидатам в президенты России.

Как сообщает 13 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд не удовлетворил иск Николая Алексеева, Владимира Иванова и Софьи Михайловой к комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 7 февраля они подали уведомления о проведении трех публичных мероприятий – митингов в Алексеевском саду и в Покровском сквере. Планировался также гей-парад по улице Декабристов от набережной реки Пряжки до Вознесенского проспекта. Комитет отказался согласовать акции, после чего истцы и обратились в суд — правда, безуспешно.

Напомним, в январе почти идентичный состав истцов пытался оспорить отказ Смольного согласовать еще три акции. На одной из них предполагалось презентовать проект перевоплощения Петербурга в столицу гей-туризма. Смольнинский суд опять же отказал в удовлетворении требований.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта.