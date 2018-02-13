Две петербурженки «подарили» мошенникам миллион

Две петербурженки в возрасте стали жертвами мошенников. Общий объём «выручки» злоумышленников перевалил за миллион рублей.

Как стало известно «Фонтанке», 12 февраля с заявлением в полицию обратилась женщина 79 лет. Стражам порядка она рассказала, что двумя днями ранее некий Роман Денисович в сопровождении молодой спутницы похитил у неё 844 тысячи рублей. Денег пожилая дама лишилась в машине синего цвета, марку она не запомнила, но отметила, что инцидент произошёл рядом со 113-м домом по улице Савушкина.

У пенсионерки из Красногвардейского района крупная сумма исчезла из собственной квартиры на Пискарёвском проспекте, 17. Накануне к пострадавшей наведалась незваная гостья, которая воспользовалась гостеприимством хозяйки и унесла с собой 319 тысяч рублей.

Напомним, на прошлой неделе в Кировском районе пенсионерка обменяла реальные полмиллиона рублей на купюры из банка приколов. Незаконный пункт обмена мошенники открыли в «Жигулях».