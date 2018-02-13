Конфликт с близоруким покупателем довел кассира «Дикси» до огнестрела

Ссора посетителей с кассиром-контролером магазина в центре Петербурга закончилась стрельбой. Полиция ищет двух любителей синих джинсов.

По данным «Фонтанки», происшествие случилось вечером 12 февраля. В магазине «Дикси» на набережной Фонтанки, 77, разгорелся конфликт между двумя покупателями и кассиром 1995 года рождения. В итоге один из мужчин выстрелил работнику торговли в ногу из огнестрельного оружия, после чего посетители скрылись. Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу.

Согласно озвученным приметам нападавших, обоим на вид примерно по 35 лет, оба были одеты в синие джинсы, оба среднего роста — 175 и 180 см, оба в куртках — желтой и темно-синей. Отдельно сообщается, что один из скрывшихся носит очки.