На месте крушения Ан-148 нашли 1,4 тысячи фрагментов тел погибших и 500 обломков

Спасательные службы 13 февраля завершают поисковую операцию на месте крушения АН-148 в Подмосковье. Об этом заявил начальник областного управления МЧС Сергей Полетыкин.

«По состоянию на 08:00 мск поисковая операция вступила в завершающую стадию», – рассказал он ТАСС. Полетыкин уточнил, что в ближайшее время начнется подъем крупных фрагментов самолета для их вывоза с места крушения при помощи инженерной техники. Минувшей ночью спасатели работали в три смены.

Ведомство сообщило, что на месте катастрофы обнаружили более 1,4 тысячи фрагментов тел погибших и около 500 обломков воздушного судна. Нашлись и оба бортовых самописца. Они оказались сильно повреждены, но специалисты надеются, что черные ящики пригодны для расшифровки.

В настоящее время на месте происшествия работают 981 человек и 191 единица техники. В резерве находятся 1035 человек и 182 единицы техники.