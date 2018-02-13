На месте крушения Ан-148 нашли 1,4 тысячи фрагментов тел погибших и 500 обломков
Спасательные службы 13 февраля завершают поисковую операцию на месте крушения АН-148 в Подмосковье. Об этом заявил начальник областного управления МЧС Сергей Полетыкин.
«По состоянию на 08:00 мск поисковая операция вступила в завершающую стадию», – рассказал он ТАСС. Полетыкин уточнил, что в ближайшее время начнется подъем крупных фрагментов самолета для их вывоза с места крушения при помощи инженерной техники. Минувшей ночью спасатели работали в три смены.
Ведомство сообщило, что на месте катастрофы обнаружили более 1,4 тысячи фрагментов тел погибших и около 500 обломков воздушного судна. Нашлись и оба бортовых самописца. Они оказались сильно повреждены, но специалисты надеются, что черные ящики пригодны для расшифровки.
В настоящее время на месте происшествия работают 981 человек и 191 единица техники. В резерве находятся 1035 человек и 182 единицы техники.
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