На каком основании: в МВД пояснили приказ о нетрезвых судьях за рулем

Изменения в приказ МВД, касающиеся общения судей и инспекторов ДПС в России, были внесены для того, чтобы привести в соответствие с законом о статусе судей. Об этом стало известно 13 февраля из пояснения полиции депутатам Госдумы.

В частности, речь идет о пункте, гарантирующем неприкосновенность судей. Приказ Министерства внутренних дел в его первоначальном виде противоречил документу, принятому 15 лет назад.

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