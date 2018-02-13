Российские банки потеряли более миллиарда рублей от хакерских атак в 2017 году

Российские банки понесли ущерб более миллиарда рублей в результате волны хакерских атак вредоносным софтом Cobalt Strike в 2017 году. Об этом 13 февраля рассказал заместитель председателя Центробанка Дмитрий Скобелкин в ходе X Уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы».

«Всего за 2017 год было зарегистрировано не менее 21 волны атак Cobalt Strike. Атакам подверглись более 240 кредитных организаций. Из них успешных атак было 11. Сумма хищений превысила 1 млрд рублей», – цитирует зампреда RNS.

8 из 11 пострадавших организаций являлись участниками информационного обмена ФинЦЕРТ Банка России. ФинЦЕРТ направил индивидуальные предупреждения более чем 400 организациям, рассказал Скобелкин.

По словам Скобелкина, в информационном обмене с ФинЦЕРТ участвуют около 600 кредитных организаций и филиалов. Банки обмениваются с ФинЦЕРТ информацией о потенциальных компьютерных атаках в кредитно-финансовой сфере, актуальных угрозах информационной безопасности и уязвимостях программного обеспечения.

Ранее заместитель начальника Главного управления по безопасности и защите информации (ГУБиЗИ) Банка России Артем Сычев говорил RNS, что в 2018 году основными видами угроз в сфере информационной безопасности станут использование методов социальной инженерии, а также риск заражения вредоносным софтом Cobalt Strike для захвата контроля над инфраструктурой организации.