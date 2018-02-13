Пожилая петербурженка умерла после занятий в бассейне

Пенсионерка попала в больницу в состоянии клинической смерти после тренировки в бассейне в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 11 февраля в отделении реанимации третьей городской больницы умерла пациентка, доставленная в стационар из бассейна. Она скончалась после трех недель комы.

Сам несчастный случай произошел еще 19 января: около полудня пожилая посетительница почувствовала недомогание в бассейне фитнес-клуба «Sculptors» на Комендантском проспекте, 38. С тренировки 78-летнюю петербурженку в карете скорой помощи доставили в больницу. Медики констатировали: произошло утопление, и диагностировали клиническую смерть. Женщину не смогли вывести из этого состояния.