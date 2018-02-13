Федерацию хоккея России призвали не использовать национальную символику на медиаресурсах

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о новой настоятельной рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Комитет посоветовал на время Олимпиады не использовать национальную символику на всех медиаресурсах ФХР, разрешив лишь термин «Олимпийские атлеты из России» и олимпийский флаг.

Как сообщила ФХР на официальном сайте 13 февраля, ранее подобных ограничений для команд не было, но согласилась пойти навстречу пожеланию.

«Федерация хоккея России уважает принципы олимпийского движения и неукоснительно соблюдает как ранее поступившие, так и все новые инструкции и требования МОК», – говорится в комментарии.

В ФХР добавили, что игроки и тренерский штаб на тренировках используют экипировку партнеров международной федерации хоккея, при этом на ней отсутствуют любые элементы национальной айдентики. Согласно сложившимся традициям участия в важнейших турнирах на матчи команда будет приезжать в строгих костюмах.

Отметим, что ранее на сайте Федерации матч женской сборной России против Канады анонсировался под именем «Красная машина».

Олимпиада проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн.