В Пушкине электричка насмерть сбила мужчину
Прохожий погиб под колёсами электропоезда в Пушкинском районе Петербурга утром 3 февраля.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управления МВД на транспорте по Северо-Западу, около 7:30 на станции Детскосельская мужчина 39 лет переходил железнодорожные пути. Машинист приближающейся электрички, увидев человека, подал предупредительный сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
От полученных травм неизвестный скончался на месте происшествия.