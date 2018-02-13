Состоявший на учете петербуржец выпал из окна на Морской набережной

Сотрудники УМВД по Василеостровскому району Петербурга устанавливают обстоятельства смерти местного жителя.

Как стало известно «Фонтанке», в половине десятого утра 12 февраля у дома №9 по Морской набережной было обнаружено тело местного жителя с травмами, характерными для падения с высоты. По предварительным данным, мужчина 57 лет выпал из окна лестничной площадки на 9 этаже.

Обстоятельства случившегося выясняются. Известно, что петербуржец состоял на учете в психоневрологическом диспансере.