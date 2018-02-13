Трамп предложил помощь в расследовании крушения Ан-148 в Подмосковье

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил помощь в выяснении причин катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Лидеры двух стран впервые в этом году пообщались вечером 12 февраля. Трамп заверил, что Соединенные Штаты готовы содействовать расследованию. Ранее пресс-служба Кремля рассказала, что американский президент выразил соболезнования в связи с крушением лайнера.

Борт авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области днём 11 февраля на 4-й минуте полета из столицы в Орск. Причины катастрофы неизвестны. Среди приоритетных версий — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета. Отмечается, что двигатели воздушного судна работали вплоть до столкновения с землей.

Погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа, которые находились на борту. Среди погибших – три ребенка, три петербуржца, иностранцы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».