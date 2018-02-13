Охотников за цветметом из подстанций задержали в Петербурге

Серию краж из трансформаторных подстанций раскрыли сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Деятельность криминального квартета охватила шесть районов 47-го региона и адреса в Северной столице. Фигуранты сдали в пункты приема цветмета оборудование стоимостью свыше 15,5 млн рублей.

По данным «Фонтанки», 12 февраля в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали четырех местных жителей (самому старшему — 34 года, младшему — 25). По версии следствия, именно они в июле 2015 года побывали на трансформаторной подстанции «Ленэнерго» на 2-м Муринском проспекте, 18, откуда похитили оборудование. Впрочем, это был лишь один эпизод их широкой деятельности. Предположительно, в 2015-2016 годах они посетили целый ряд объектов «Россетей» в Сосновом Бору, Кингисеппе, Никольском, Сланцах, Новоселье, Кировском районе области. Не прошли и мимо подстанции на Заозерной улице, 3, в Петербурге, откуда вынесли оборудование компании «Эрконстрой» стоимостью почти 750 тысяч рублей. Общий ущерб по всем эпизодам превысил 15,5 миллиона.

Часть украденного удастся вернуть владельцам, но кое-что давно оказалось на пунктах приема цветных металлов.

Злоумышленники (двое из них ранее осуждались) отпущены под подписку о невыезде.

Напомним, весной 2016-го в Петербурге была задержана группа, которая также специализировалась на трансформаторных подстанциях. Поймать похитителей, которые вскрыли двери очередного объекта, полиции помогли сотрудники службы безопасности «Ленэнерго».