Российский биатлонист Антон Бабиков занял 40 место в гонке и сбежал от журналистов

Российский биатлонист Антон Бабиков сбежал от журналистов на Олимпиаде в Пхенчхане. В гонке преследования спортсмен занял 40 место.

Как 13 февраля сообщает ТАСС, чтобы избавить себя от вопросов СМИ, биатлонист перелез через ограждение в микст-зоне (пространство, где спортсмены дают комментарии журналистам — Прим.ред.).

Позже спортсмен прокомментировал свое выступление в Instagram. "Cпасибо за поддержку. Когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны и верим в свой труд. P.S. Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите – пользы больше», – написал Бабиков.

12 февраля Бабиков допустил четыре промаха на четырех рубежах и очутился на 40 месте. Золото гонки преследования выиграл француз Мартен Фуркад. Серебро завоевал швед Себастьян Самуэльссон, бронзу — немец Бенедикт Долль. 11 февраля Бабиков занял в спринте 57 место. 15 февраля россиянин примет участие в индивидуальной гонке.

Напомним, что лидер российской сборной по биатлону, олимпийский чемпион Игр в Сочи Антон Шипулин не получил приглашения в Пхенчхан без объяснения причин, несмотря на то, что не был уличен в употреблении допинга. Апелляцию спортсмена отклонил Спортивный арбитражный суд.

Олимпиада проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн.