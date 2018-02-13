Теплоэнергетики привели в порядок повреждённую трубу в Кронштадте

Проблемный трубопровод отремонтировали в Кронштадтском районе Петербурга к утру 13 февраля. Работы проводили превентивно, поскольку труба была сильно изношена.

Как сообщили в ГУП «ТЭК», 500-миллиметровую трубу рядом с домом №13 по Посадской улице восстановили в 03.30 вторника. Жителям начали подавать тепло и горячую воду по штатной схеме. Теплоэнергетики объяснили, что сеть реконструировали в 2007 году, однако она преждевременно выработала ресурс. Труба находится в подтопленном состоянии и коррозирует, поскольку сплавная канализация расположена выше уровня дренажа.

Трубопровод обеспечивает теплом 32 жилых здания. Горячую воду на время ремонта подавали по резервной схеме, а чтобы сохранить в квартирах стандартную температуру, жилищникам рекомендовали поставить дома на проток.