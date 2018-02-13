В Купчино бездомный надругался над пенсионеркой

Женщина в возрасте стала жертвой насильника во Фрунзенском районе Петербурга. Оказалось, что напавший уже хорошо знаком стражам порядка.

Как стало известно «Фонтанке» 13 февраля, преступление было совершено две недели назад, 30 января: в парадной первого корпуса дома на Загребском бульваре,5, на пенсионерку накинулся неизвестный. Применив физическую силу, он совершил в отношении женщины 59-ти лет насильственные действия сексуального характера.

В полицию дама обратилась спустя практически две недели. Стражи порядка установили, что нападавшим является уже задержанный по подозрению в совершении аналогичных преступлений 33-летний бездомный.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».