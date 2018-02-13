В Звенигороде жильцов пятиэтажки эвакуировали после обрушения перекрытий
Жильцов пятиэтажного дома в Московской области эвакуировали после обрушения перекрытий в одной из квартир. Об этом сообщает областное управление МЧС 13 февраля.
По данным ведомства, инцидент произошел в Звенигороде в доме 9 корпус 1 в квартале Маяковского. По данным СМИ, просели четыре плиты на первом этаже.
На место в шесть часов утра выехало 32 человека и 11 единиц техники.
По предварительной информации, никто не пострадал. Причины происшествия уточняются.