Петербургские керлингисты Брызгалова и Крушельницкий выиграли бронзу Олимпиады

Петербургские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовые медали на Олимпиаде в Пхёнчхане в дабл-миксте. В матче за третье место они победили норвежцев со счётом 8:4.

Отметим, что это первая в истории России олимпийская медаль в кёрлинге. Всего на счету российских спортсменов на Играх в Южной Корее теперь три награды. Ранее еще одну бронзу завоевал шорт-трекист Семен Елистратов и серебро у фигуристов в командных соревнованиях.

Олимпиада проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн.