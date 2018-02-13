Саакашвили опубликовал видео своего задержания

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обнародовал еще одно видео своего задержания в ресторане в Киеве.

Запись опубликована 13 февраля на официальной странице политика в Facebook.

«Как похищали Саакашвили — видео с камер видеонаблюдения», — гласит комментарий к видео. На кадрах видно, что в ресторан забегают около 15 человек в камуфляже и валят Саакашвили на пол. После этого четверо под руки вывели экс-губернатора Одесской области на улицу, один из людей при этом держал его за волосы. Сам политик утверждает, что его «били в лицо, всю дорогу до самолета закрывали рот и глаза, угрожали выстрелить, держали прижатым к полу микроавтобуса и вертолета».

Напомним, 12 февраля Михаила Саакашвили депортировали из Украины в Польшу за нарушение миграционного законодательства. Люди в камуфляже оказались сотрудниками Госпогранслужбы Украины.