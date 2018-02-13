Саакашвили опубликовал видео своего задержания
Запись опубликована 13 февраля на официальной странице политика в Facebook.
«Как похищали Саакашвили — видео с камер видеонаблюдения», — гласит комментарий к видео. На кадрах видно, что в ресторан забегают около 15 человек в камуфляже и валят Саакашвили на пол. После этого четверо под руки вывели экс-губернатора Одесской области на улицу, один из людей при этом держал его за волосы. Сам политик утверждает, что его «били в лицо, всю дорогу до самолета закрывали рот и глаза, угрожали выстрелить, держали прижатым к полу микроавтобуса и вертолета».
Напомним, 12 февраля Михаила Саакашвили депортировали из Украины в Польшу за нарушение миграционного законодательства. Люди в камуфляже оказались сотрудниками Госпогранслужбы Украины.
Справка:
Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса страны: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление, которое признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст .28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256). Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.