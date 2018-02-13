YouTube потребовал у ФБК удалить расследование по мотивам книги Насти Рыбки

Эфир программы «Навальный 2018» от 8 февраля должен быть удален, иначе YouTube заблокирует его самостоятельно.

О письме, которое в ФБК прислали из компании Google, 12 февраля сообщила продюсер канала «Навальный Live» Оксана Баулина в своём Twitter. В нем сказано, что если не будет выполнено требование Роскомнадзора об удалении ролика, он будет заблокирован.

Напомним, ролик посвящён совместному путешествию Насти Рыбки с миллиардером Олегом Дерипаской на яхте в Норвегии. По словам Навального, вместе с ними в путешествии был вице-премьер Сергей Приходько, его появление на яхте оппозиционер назвал взяточничеством. При этом Дерипаска подал в суд только на Рыбку и ее «гуру» по соблазнению Алекса Лесли, он обвинил их в распространении персональной информации. Роскомнадзор по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края пригрозил блокировкой всего сервиса YouTube в случае, если ролик не будет удалён. Такие же требования предъявлены и к Instagram.