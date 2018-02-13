Главреда украинского издания «Страна.ua» объявили в розыск

Шевченковский районный суд Киева 12 февраля объявил в розыск главного редактора украинской интернет-газеты «Страна.ua» Игоря Гужву.

Об этом сообщает само издание. И приводит комментарий главного редактора: «Стало понятно, для чего именно сегодня решили депортировать из Украины Михаила Саакашвили. Отвлекала власть народ от намного более важной новости... Пора развешивать листовки "его разыскивает..." на заборе домов у Порошенко, и Луценко. На добрую память. В общем-то и раньше не было сомнений, что задача властей посадить меня в тюрьму любым способом. Но лишний раз напоминать об этом тоже не помешает», – заявил Гужва.

Напомним, Игоря Гужву обвиняют в вымогательстве 10 тысяч долларов «за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика». Сам Гужва называл уголовное дело сфальсифицированным.

Портал «Страна.ua» был запущен Игорем Гужвой в начале 2016 года. Сайт неоднократно критиковался за «пророссийскую» редакционную политику.