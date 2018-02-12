США потратят 6,3 млрд долларов на «сдерживание России»

В бюджете США на 2019 год, опубликованном 12 февраля, предусмотрены расходы «на поддержание мира и безопасности в Европе».

Как пишет «Коммерсантъ», на проект «Европейская инициатива сдерживания» (ЕИС) Пентагон просит выделить более 6,3 млрд долларов. Программа предусматривает увеличение количества американских военных в регионе, подготовку союзников по НАТО — в том числе, в Восточной Европе. Так, на защиту территориальной целостности Украины выделяют 250 млн долларов.

Отметим, ранее сегодня Пентагон обнародовал и новую ядерную доктрину. Основными соперниками США в ней называются Северная Корея, Китай, Иран и Россия. Также в документе прописано право Вашингтона применить ядерное оружие в случае нападения на Соединенные Штаты или их союзников. Речь идет о применении химического или биологического оружия, а также масштабной хакерской атаке.