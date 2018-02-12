СМИ: Чубайс конкурирует с «Росатомом» за триллион на модернизацию энергетики

«Росатом» претендует на 1 трлн рублей из 1,5 трлн, которые собираются потратить на модернизацию российской энергетики.

Как пишет 12 февраля РБК, представители «Росатома» заявили о своем желании принять участие в программе на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича. Концерн собирается построить три новых реактора ВВЭР-1200 — два на Курской АЭС и один на Смоленской АЭС. «Росатом» просит компенсировать затраты на их строительство, рассказали источники РБК. Речь идет примерно об одном трлн рублей.

Однако на эти деньги претендуют и другие. Так, глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил на эти средства построить больше зеленых энергоблоков. Сейчас собираются создать всего 6 ГВт ветряной, солнечной генерации и малых ГЭС, Чубайс же предлагает построить около 20 ГВт. Подобное решение потребует около 1,5 трлн вложений.

Отметим, программа модернизации энергетики России появилась в ноябре 2017-го. Её объем оценивали в 1,5 трлн рублей до 2030 года. Именно на такую сумму с 2022 года должен был снизиться платеж за электроэнергию для крупных потребителей. Ранее, во время реформы РАО «ЕЭС», правительство обязало крупных потребителей, по сути, профинансировать строительство новых энергоблоков. Они оплачивали повышенную стоимость электроэнергии, чтобы энергокомпании компенсировали свои затраты. Цена должна была упасть до рыночной спустя 10 лет, однако в итоге тарифы решили оставить прежними, а на эти деньги претендуют Чубайс и «Росатом».

Владимир Путин поддержал эту идею, правда, уточнил, что нельзя допустить роста цен на электроэнергию выше инфляции.

Никаких окончательных решений на совещании у Дворковича принято не было. Вице-премьер только поручил Минэнерго «проанализировать и учесть инициативы компаний так, чтобы цена на электроэнергию, как и поручал президент, росла не выше инфляции», – рассказал источник РБК.