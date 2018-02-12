В ДТП со снежными самосвалами в Петербурге пострадал рекламный щит

Огромный рекламный щит рухнул как подкошенный после столкновения двух самосвалов в Московском районе Петербурга вечером 12 февраля. Авария произошла на перекрестке Варшавской и Благодатной улиц. Дорогу не смогли поделить грузовики, работающие на коммунальное благо города: они пытались довезти до пункта назначения снег, собранный с дорог. Получилось почти как в одноименном фильме. Один ехал прямо, второй поворачивал и не пропустил.

Чудом обошлось без тяжелых последствий. Подробности и фото – на «Водителе Петербурга».