При аварии в Приморском районе ребенка выбросило из машины

Петербургские врачи спасают жизни двух детей частного извозчика, попавшего в тяжелую аварию. Удар вышвырнул непристегнутого мальчика на проезжую часть.

Как стало известно «Фонтанке», в полвосьмого вечера 12 февраля на углу Богатырского проспекта и Яхтенной улицы автомобиль ВАЗ столкнулся с двумя иномарками. В салоне отечественного авто на заднем сиденье находились дети.

Шестилетнего мальчика от удара выбросило через лобовое стекло. Он госпитализирован в детскую больницу № 19 имени Раухфуса и в настоящее время, по данным «Фонтанки», находится в состоянии комы. Ему диагностировали множественные переломы и повреждения внутренних органов.

Четырехлетняя пассажирка тоже была непристегнута. Она осталась в салоне и при ударе получила менее серьезные, но тоже тяжелые повреждения. Девочку доставили в детскую больницу № 2.